الرئيس الأنجولى يصف علاقات بلاده مع البرتغال بـ«الطيبة»

أكد الرئيس الأنجولى، جواو لورينكو، مجددا أن العلاقات الثنائية بين بلاده والبرتغال علاقات طيبة، مشيرا إلى أنه سيستقبل رئيس الوزراء البرتغالى أنطونيو كوستا فى لواندا قبل نهاية العام الجاري.

وقال لورينكو، في تصريحات، "إنه لم يتم تحديد موعد زيارة رئيس الوزراء البرتغالى لأنجولا حتى الآن، وأن ذلك ليس له علاقة بقضية نائب الرئيس الأنجولى السابق مانويل فيسينت، لافتا إلى أن زيارات رؤساء الدول يتعين الإعداد لها جيدا مقدما، وقد اتفقنا مع السلطات البرتغالية على أنه قبل أن أزور البرتغالى يتعين أن ألتقى برئيس الوزراء البرتغالى في أنجولا أولا.. وسيتم ترتيب ذلك وفقا لجدول أعمال رئيس الوزراء، وسيقوم بزيارة لواندا قبل نهاية العام الحالى".

ولفت الرئيس الأنجولى إلى أن هناك مسائل ذات اهتمام مشترك تتعلق بالاتحاد الأوروبى يتعين بحثها، وخاصة قضية تدفق المهاجرين.