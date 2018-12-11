زامبيا تؤيد إضفاء الطابع المؤسسى على المنتدى البرلمانى لمجموعة «سادك»

أعلن رئيس البرلمان الأنجولى، فيرناندو دا بيداد دوس سانتوس، أن جمهورية زامبيا أعربت عن تأييدها لاضفاء الطابع المؤسسى على المنتدى البرلمانى لمجموعة تنمية منطقة الجنوب الأفريقى /سادك/ لكى يتحول هذا المنتدى إلى برلمان إقليمى.

جاء ذلك فى معرض تصريحات أدلى بها رئيس البرلمان الأنجولى فى أعقاب زيارة قام بها إلى زامبيا مؤخرا إجتمع خلالها مع رئيس زامبيا إدجار تشاجوا لانجو، وقال رئيس البرلمان الأنجولى "مهمتنا حققت نتيجة طيبة، حيث حصلنا على تأييد رئيس جمهورية زامبيا وحكومتها لنعمل معا من أجل تحويل المنتدى البرلمانى لمجموعة تنمية منطقة الجنوب الأفريقى إلى برلمان إقليمى".

جدير بالذكر أن مدينة لواندا كانت قد استضافت مؤخرا الاجتماع الـ43 للجلسة الموسعة للمنتدى البرلمانى لمنطقة الجنوب الأفريقى، وكان الموضوع الرئيسى للنقاش خلال هذه الجلسة هو تحويل هذا المنتدى إلى برلمان إقليمى.

وكان قد تم انتخاب فيرناندو دا بيداد دوس سانتوس رئيسا للمنتدى البرلمانى لمجموعة منطقة الجنوب الأفريقى خلال الاجتماع الأربعين للجلسة الموسعة للمنتدى، والتى تم عقدها فى زيمبابوى خلال شهر نوفمبر عام 2016.