زوج المديرة المالية لشركة هواوي يعرض السفر إلى كندا ودفع كفالة للإفراج عنها

قال زوج المديرة المالية لشركة هواوي المحتجزة، مينج وانتشو، أثناء جلسة استماع للنظر في الإفراج عنها بكفالة في مدينة فانكوفر إنه مستعد للانتقال إلى كندا وأن يسدد تأمينا بقيمة 15 مليون دولار كندي (2ر11 مليون دولار أمريكي) لضمان الإفراج عنها بكفالة.

وقد تواجه مينج (46 عاما) خطر الترحيل إلى الولايات المتحدة بسبب مزاعم تفيد بتورطها في انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حيث تحمل كل تهمة عقوبة قصوى تصل إلى 30 سنة في السجن.

وقال ليو شياوزونج للمحكمة إنه يقترح تقديم منزلين يمتلكهما هو وزوجته في فانكوفر ووديعة بمبلغ مليون دولار كندي، لتصبح القيمة الإجمالية 15 مليون دولار كندي، كضمان للإفراج عن مينج بكفالة.

كما أضاف ليو أنه مستعد للانتقال إلى كندا مع ابنته للتأكد من التزام مينج بكل الشروط.