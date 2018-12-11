الكويت والأرجنتين تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية والعبادة الأرجنتيني خورخي فاوري، والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما ناقش الجانبان -خلال اللقاء الذي عقد بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين ريم محمد الخالد، وسفير الكويت لدى الأرجنتين عبدالله علي اليحيا- عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان وزير الخارجية والعبادة الأرجنتيني خورخي فاوري، قد وصل إلى الكويت في وقت سابق اليوم، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية، يلتقى خلالها عددًا من كبار المسئولين الكويتيين.