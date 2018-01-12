«ترامب» يلغي زيارته المقررة الشهر المقبل إلى لندن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء زيارته، التي كانت مقررة الشهر المقبل إلى العاصمة البريطانية لندن.

ذكرت ذلك قناة «الحرة» الأمريكية اليوم الجمعة، دون المزيد من التفاصيل.

وكان مصادر بريطانية، قد قالت إن الرئيس الأمريكي يعتزم زيارة بريطانيا في فبراير المقبل؛ لافتتاح مقر سفارة بلاده الجديد في لندن لكنه لن يلتقي بالملكة إليزابيث.

ووقع أكثر من مليوني بريطاني على التماس يطالب حكومة بلادهم بإلغاء زيارة مقررة للرئيس «ترامب» إلى لندن في فبراير المقبل، معتبرين أن الزيارة وفي التوقيت الحالي من شأنها أن تسبب حرجا للملكة إليزابيث التي لن تلتقيه بحسب البرنامج المعلن للزيارة.