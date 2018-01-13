إسرائيل توافق على زيادة تصاريح العمل للفلسطينين إلى 7500 تصريح

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أنها قد توافق على 7500 تصريح إضافي للفلسطنيين للعمل في إسرائيل.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة يوآف مردخاي، في تصريح نقلته صحيفة (جورزليم بوست) الإسرائيلية، إن ما يزيد عن 100 ألف فلسطيني يعملون حاليًا في إسرائيل بينهم 30 إلى 40 ألفا من الإناث يعملن في مستوطنات الضفة الغربية.

وأضاف "مردخاي"، أنه سيكون هناك - على الأرجح - موافقة على إجراء الحكومة الأسبوع المقبل بزيادة عدد تصاريح العمل بنحو 7500 تصريح.

ونقلت الصحفية عن مسئول أمني - لم تسمه - القول إن التصاريح ستمنح فقط للفلسطينين من الضفة الغربية.

ووفقا للبنك الدولي، بلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية في عام 2016 حوالي 18%.