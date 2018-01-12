قالت شركة برينكس للأمن والحماية، فى بيان لها، الخميس، إنها تعرضت لسرقة شحنة من الذهب الدولى بقيمة 13 مليون دولار، ولم يشر البيان إلى مكان الحادث.

وكانت الشركة التى يقع مقرها فى الولايات المتحدة الأمريكية قد تعرضت لحالة سرقة مماثلة من قبل مجموعة من المسلحين ارتدوا ملابس للشرطة خلال عام 2013 وقاموا بسرقة كمية كبيرة من الألماس بقيمة 50 مليون دولار من شاحنة تابعة لبرينكس على مدرج بمطار بروكسل.

وذكر البيان أنه تم تعويض المتضررين من السرقة بمبلغ مالى كبير يساوى الذهب المسروق، ويصل حجم رأس المال السوقى لشركة برينكس إلى 3.95 مليار دولار، ومن بين عملائها مؤسسات مالية، ومتاجر تجزئة، وبنوك مركزية.