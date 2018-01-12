الأسباني بوستا والسويسرية بينسيتش يتوجان في بطولة كويونج للتنس

توج الأسباني بابلو كارينو بوستا بلقب بطولة كويونج كلاسيك للتنس بعدما تغلب على الأسترالي ماثيو إبدن 6 / 7 (6 / 8) و6 / 4 و6 / 2 اليوم الجمعة في المباراة النهائية للبطولة التي تشكل مرحلة استعدادية مهمة قبل انطلاق منافسات أستراليا المفتوحة يوم الاثنين المقبل.

وتوجت السويسرية الشابة بليندا بينسيتش بلقب فئة السيدات بعدما تغلبت على الألمانية أندريا بتكوفيتش 3 / 6 و6 / 4 و10 / 4 في المباراة النهائية التي توقفت لوقت قصير بسبب الأمطار.

وبات بوستا ثاني لاعب أسباني يتوج بلقب كويونج خلال تسعة أعوام ، وقد أهدى أسبانيا اللقب الثالث في البطولة ، حيث سبق وتوج بها فيرناندو فيرداسكو في عامي 2010 و2015.

أما إبدن ، المصنف 76 على العالم ، فقد كان أول لاعب أسترالي يخوض نهائي البطولة بعد ليتون هيويت في نسخة عام 2013.

واستعاد بوستا توازنه بعد خسارة المجموعة الأولى وحسم المباراة في النهاية لينتزع اللقب.