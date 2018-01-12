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تحتفل قطاعات وزارة الثقافة بمئوية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، على مدى الشهر الحالى، بمجموعة من الأنشطة والفاعليات الثقافية والفنية داخل دار الأوبرا.

وينظم المجلس الأعلى للثقافة مؤتمرا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا ظهر الاثنين المقبل، وعرضا خاصا للفيلم التسجيلى «ماذا لو عاش عبدالناصر؟» للفنان أحمد فؤاد درويش، والذى يطرح من خلاله هذا السؤال الوجودى.

وينظم المجلس أيضا ندوة فكرية صباح الثلاثاء فى القاعة الرئيسية بمركز الإبداع تحت عنوان «مشروع جمال عبدالناصرــ رؤية مستقبلية». وتقيم دار الكتب والوثائق القومية احتفالية الاثنين المقبل بمقر الدار بالفسطاط، بحضور د. هدى عبدالناصر وعدد من أفراد الأسرة.

ويصدر بهذه المناسبة كتاب بعنوان «مصر 1956.. التأميم.. العدوان.. والانتصار»، وكتيب آخر يضم صورا ووثائق نادرة، من تقديم الدكتور أحمد الشوكى.

وتواصل هيئة قصور الثقافة احتفالها بمئوية عبدالناصر من خلال سلسلة من الفعاليات فى أفرع الثقافة بالأقاليم، والتى بدأتها بندوة الإثنين الماضى فى قصر ثقافة الشرقية بندوة حملت عنوان «عبدالناصر.. الزعيم الإنسان».

وفى إطار الاحتفالية نفسها، قرر وزير الثقافة حلمى النمنم فتح متحف جمال عبدالناصر بالقاهرة لمدة ثلاثة أيام مجانا للجمهور، وذلك فى الفترة 15 إلى 17 يناير الحالى.

وتشارك دار الأوبرا فى مئوية الزعيم بحفل يقام مساء الثلاثاء على المسرح الكبير، ويقدم من خلاله أوركسترا الموسيقى العربية الاحتفالى خلالها مجموعة من الأغانى والتى تؤرخ لفترة حكم الرئيس عبدالناصر وأهم الأحداث التى شهدتها.

وتحتفل هيئة الكتاب بمئوية عبدالناصر من خلال فاعليات الدورة 49 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، فى احتفالية فنية وثقافية متعددة على مدى أيام وليالى المعرض خلال الفترة من 27 يناير إلى 10 فبراير، يشارك فيها عدد كبير من الكتاب والمثقفين، من المحبين للزعيم الراحل، فضلا عن الكتاب الذى تعرضوا لجمال عبدالناصر فى مؤلفاتهم.

يشارك المركز القومى للترجمة فى الاحتفالية بطبعة جديدة من كتاب «ناصر» النسخة العربية، الكتاب من تأليف أناتولى أجاريشيف، وترجمة سامى عمارة وكتبت له تقديم الدكتورة هدى عبدالناصر.

وعلى صعيد متصل، قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى الاحتفال بمئوية الرئيس عبدالناصر، وذلك من خلال فاعليات الدورة 34 للمهرجان، والتى تقام فى الفترة من 3 إلى 10 أكتوبر المقبل.

تتضمن الاحتفالية عرض فيلمى ناصر 56، جمال عبدالناصر، وتكريم اسم الفنان الراحل أحمد زكى والفنان خالد الصاوى بطلى الفيلمين. كما يكرم النجوم الذين قدموا شخصية عبدالناصر عبر شاشة الدراما التليفزيونية رياض الخولى، مجدى كامل، نبيل الحلفاوى، وجمال سليمان.