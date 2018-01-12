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مسنان تزوجا لمدة 67 عامًا وتوفيا خلال ساعتين

كتبت ــ نجلاء سليمان:
نشر فى : الجمعة 12 يناير 2018 - 10:29 ص | آخر تحديث : الجمعة 12 يناير 2018 - 10:29 ص

أرثر ودورثى هاردينج، زوجان توفيا يوم الجمعة الماضى فى مستشفيين مختلفين بنيويورك، رحل الزوج فى 6.45 صباحا، وأعقبته الزوجة فى عند 8.10 صباحا.

روس هاردينج حفيدة الزوجين الراحلين قالت إنها أخبرت جدتها أن أرثر قد توفى قائلة: «نانا.. يمكنك الرحيل الآن»، ثم بدأت تغيب عن الوعى حتى توفيت بدورها.

أرثر توفى عن عمر 91 عاما، ودوروثى 88 عاما، تزوجا عام 1950، وتقول عائلتهما إنه كان بينهما نوع من التواصل الروحانى طوال حياتهما، وكانا يتمتعان بالحب والتقدير بين جيرانهما، رحل الزوجان بعد حياة زوجية حافلة استمرت 67 عاما، نتج عنها ولدان، و4 من الأحفاد، وأحفاد الأبناء.
قضت دوروثى حياتها فى الاعتناء بالآخرين، وعاشت مع زوجها مستقلين دون مساعدة أحد حتى 10 أسابيع قبل أن تشعر الجدة بالتعب، وقضت الكريسماس الأخير مع زوجها فى أحد دور الرعاية، حيث عانت الجدة من مشاكل فى القلب، والجد من انسداد رئوى، مما تسبب فى وفاتهما.


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