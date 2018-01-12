اليابان تعدم 92 ألف دجاجة بسبب أنفلونزا الطيور

بدأت السلطات اليابانية في إعدام نحو 92 ألف دجاجة في مزرعة للدواجن غربي البلاد، اليوم الجمعة، بعدما تم تأكيد تفشي مرض أنفلونزا الطيور.



وبدأت عملية الإعدام في مزرعة بمدينة سانوكي بعد أن أكدت حكومة مقاطعة كاجاوا في وقت متأخر من يوم الخميس أول تفشي لأنفلونزا الطيور في البلاد خلال هذا الموسم.



وأبلغت المزرعة الحكومة المحلية صباح الأربعاء بالعثور على 55 دجاجة نافقة فيها.



ودفع هذا التفشي الحكومة المحلية إلى تقييد عملية نقل الدجاج والبيض من هذه المزرعة داخل دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات.



كما قام مسؤولو الحكومة المحلية بتنظيف المنطقة بالمطهرات.