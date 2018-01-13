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السفير الأمريكي في بنما يعلن استقالته من منصبه

بنما سيتي أ ش أ
نشر فى : الجمعة 12 يناير 2018 - 7:22 م | آخر تحديث : الجمعة 12 يناير 2018 - 7:22 م

أعلن السفير الأمريكي في بنما استقالته من منصبه اليوم الجمعة، في رسالة وجهها إلى وزارة الخارجية الأمريكية.

ذكرت ذلك النبأ شبكة (سكاي نيوز) البريطانية دون مزيد من التفاصيل.


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