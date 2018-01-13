السفير الأمريكي في بنما يعلن استقالته من منصبه

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أعلن السفير الأمريكي في بنما استقالته من منصبه اليوم الجمعة، في رسالة وجهها إلى وزارة الخارجية الأمريكية.
ذكرت ذلك النبأ شبكة (سكاي نيوز) البريطانية دون مزيد من التفاصيل.