تقطع السبل بـ600 راكب على متن قطار في اليابان بسبب تراكم الثلوج

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن حوالي 600 راكب علقوا على متن قطار ليلة أمس في منطقة ساحلية ببحر اليابان حيث اجتاحت عاصفة شتوية ضخمة المنطقة مسببة تراكما للثلوج الكثيفة.



وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية (إن اتش كيه) أن شخصا نقل إلى المستشفى وتم إنقاذ أربعة أشخاص بعد أن ظهرت عليهم علامات إعياء في القطار الذي تقطعت به السبل بين محطتي توكوجى وأوبيوري في مقاطعة نيجاتا منذ مساء الخميس.



وذكرت الهيئة أن الشركة المشغلة للقطار قدمت الطعام وبعض المشروبات للركاب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.



يذكر أن القطار المتجه إلى ناجاوكا من نيجاتا مجهز بدورات مياه وأضواء وتدفئة داخلية، بحسب الشركة المشغلة (جيه آر إيست).



وقالت الشركة إنه ليس من المؤكد متى يمكن استئناف خدمة القطار بالرغم من إزالة الثلوج.



وتسببت العاصفة في تراكم الثلوج بأجزاء كثيرة من اليابان وسط تحذيرات من جانب السلطات المعنية بالطقس من تداعيات العاصفة الثلجية، وتعطل حركة المرور، وخطر الانهيارات الثلجية.