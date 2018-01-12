المحكمة الاتحادية الألمانية تلغي حكما سابقا ببراءة جماعة «شرطة الشريعة»

قررت المحكمة الاتحادية الألمانية بمدينة كارلسروه إلغاء أحكام سابقة ببراءة جماعة ما أطلق عليها "شرطة الشريعة"، وإعادة نظر القضية من جانب محكمة أقل درجة غير محكمة الولاية.



وقالت المحكمة الاتحادية، في قرارها الخميس، إن محكمة مدينة فوبرتال نظرت بصورة خاطئة إلى القضية فيما يختص بارتداء بعض الأشخاص لصدار واق كتب عليه "شرطة الشريعة"، ولم تر أن في ذلك انتهاكا لقانون حظر مثل هذا الأزياء.



وكانت محكمة فوبرتال قضت في نوفمبر 2016 ببراءة المتهمين السبعة من تهمة انتهاك حظر أزياء الشرطة أو المساعدة على ارتدائها، ما دفع الادعاء العام في ألمانيا إلى الاستئناف على الحكم.



كان المتهمون السبعة قاموا في سبتمبر 2014 بجولة ليلية في مدينة فوبرتال مرتدين خلال ذلك سترات واقية لونها برتقالي.



وأراد هؤلاء المتهمون من خلال دوريتهم فرض الشريعة على الشباب المسلم، فيما يتعلق بلعب الميسر وبيوت البغاء وتناول المواد الكحولية.



أدى ظهور هؤلاء الأشخاص إلى استياء واسع النطاق في فوبرتال وسائر أنحاء ألمانيا.