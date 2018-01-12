4 أزمات منها «الشهر العقارى» بسبب «إقرارات الرئاسة»

• أعضاء قانونيون بالمكاتب: تعطل «التابلت» وقلة الدعم الفنى ومندوبو المرشحين المحتملين أهم المعوقات

• مصدر بـ«الوطنية للانتخابات»: نتواصل مع «العدل» و«الاتصالات» لتسهيل المهمة

واجه الأعضاء القانونيون بالشهر العقارى 4 أزمات منذ انطلاق تحرير إقرارات التأييد لمرشحى الانتخابات الرئاسية التى تستمر حتى موعد غلق باب الترشح يوم 29 يناير الحالى.

وقال أعضاء قانونيون بمكاتب الشهر العقارى فى محافظات مختلفة، إن الأزمة الأولى تمثلت فى عدم وصول الأجهزة اللازمة إلى مقر المكاتب الفرعية فى مدن المحافظات، وبناء عليه اضطر العضو القانونى بنفسه تحمل مشقة الوصول إلى المكاتب الرئيسية ليحمل «كرتونة» على كتفه تحتوى على أجهزة «تابلت واسكانر وطابعة وباركود»؛ ليستقل سيارة أخرى على نفقته الخاصة ليصل إلى مكتبه.

وأضاف الأعضاء ـ الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم ـ أن الأزمة الثانية تمثلت أنه مع فتح الباب أمام المواطنين لتحرير إقرارات التأييد بات لزاما على العضو القانونى أن يعيد تركيب قطع أجهزة التابلت وتوصيلها بالطابعة والباركود، رغم أن العضو فى الأساس ليس له علاقة بتلك المسألة.

وأشاروا إلى أن الأزمة الثالثة تمثلت فى تعطل أجهزة التابلت فى عدد قليل للغاية من المكاتب أثناء تحرير الإقرارات، ونظرا لقلة الدعم الفنى وعدم تلقى الأعضاء دورة تدريبية فى صيانة الأجهزة، تعطل العمل لبعض الوقت خاصة أن الدورة التدريبية التى خضع لها الأعضاء كانت فى التعامل مع التابلت لإدخال البيانات فقط.

وأوضحوا أن الأزمة الرابعة تمثلت فى وجود بعض الأشخاص أمام مكاتب الشهر العقارى يزعمون أنهم مندوبون لمرشح أو آخر رغم أن المفترض ألا يكون هناك مندوبون للمرشحين، مشددين أن الأعضاء القانونيين لن يتعاملوا معهم لتحرير التوكيلات، وأن المواطن عليه إنهاء إجراءاته بنفسه ويسلمها للشخص الذى يراه مناسبا للحملة الرئاسية للمرشح الذى يؤيده ولا يجوز على الإطلاق لأعضاء الشهر العقارى تسليمها إلى مندوبى المرشحين.

وأشاروا إلى أن حل الأزمات التقنية كانت دائما تكمن فى جملة «كلم عادل»، وهو المهندس المخصص من قبل وزارة الاتصالات للرد على أى مشكلة تقنية فى أجهزة تحرير الإقرارات تواجه الأعضاء أثناء عملهم على مستوى الجمهورية بعد الاتصال به هاتفيا على رقم هاتف محمول موزع على جميع المكاتب.

وأكدوا أن وزارة الاتصالات التى كلفتها الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الدعم الفنى لأجهزة التابلت، لم توفر المتخصصين للدعم الكافى لصيانة الأجهزة، كما أنه الاتصال برقم «عادل» يكون الهاتف مشغولا بشكل دائم.

فيما قال مصدر بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، إن الجهاز التنفيذى بالهيئة يتواصل بشكل دائم مع وزارتى العدل والاتصالات لحل أى معوقات تقف أمام الأعضاء القانونيين وكذلك للتيسير عليهم، وهو ما سينعكس على التيسير على المواطنين الراغبين فى تحرير إقرارات التأييد.

وأضاف المصدر ـ الذى فضل عدم نشر اسمه ـ أن الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى يؤدون واجبا قوميا، وتشكرهم الهيئة على تحملهم نقل الأجهزة وتركيبها، موضحا أنه سيتم مخاطبة وزارة الاتصالات للتواصل لحل جميع المعوقات التقنية.

وطالب المصدر من مكاتب الشهر العقارى بالإبلاغ عن أى تجاوزات من جانب أى أشخاص يزعمون أنهم مندوبون لمرشح أو آخر، خاصة أنه لا يحق لهم التعامل مطلقا مع أعضاء الشهر العقارى، وإنما يجوز لمندوبين المرشحين الوجود داخل اللجان الانتخابية أثناء التصويت والفرز فقط وذلك بعد موافقة الهيئة بالطبع.