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مقتل شخصين في تحطم طائرة خفيفة شرقي ألمانيا

شتراوسبرج (ألمانيا) - د ب أ
نشر فى : السبت 12 يناير 2019 - 5:18 م | آخر تحديث : السبت 12 يناير 2019 - 5:18 م


لقي شخصان مصرعهما، في تحطم طائرة خفيفة في ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا.

وذكرت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، أن الطائرة سقطت ظهرا، بعد أن أقلعت قرابة الحادية عشرة قبل الظهر، ولم ترد معلومات أخرى عن الحادث بعد.

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