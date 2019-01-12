مقتل شخصين في تحطم طائرة خفيفة شرقي ألمانيا



لقي شخصان مصرعهما، في تحطم طائرة خفيفة في ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا.

وذكرت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، أن الطائرة سقطت ظهرا، بعد أن أقلعت قرابة الحادية عشرة قبل الظهر، ولم ترد معلومات أخرى عن الحادث بعد.