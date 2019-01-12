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مثالي وبسعر جيدمبالغ في سعرهلا أتوقع نجاحه
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تصدر محكمة الجنايات اليوم السبت، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم رضا زينهم عبد الستار والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية مركز أوسيم المعروفة إعلاميا بـ"حرق نقطة شرطة البراجيل".