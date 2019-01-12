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اليوم.. «الجنايات» تصدر حكمها في إعادة محاكمة المتهم بـ«حرق نقطة شرطة البراجيل»

أ ش أ
نشر فى : السبت 12 يناير 2019 - 6:19 ص | آخر تحديث : السبت 12 يناير 2019 - 6:20 ص

تصدر محكمة الجنايات اليوم السبت، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم رضا زينهم عبد الستار والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية مركز أوسيم المعروفة إعلاميا بـ"حرق نقطة شرطة البراجيل".


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