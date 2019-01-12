ميلان يهزم سامبدوريا ويتأهل لدور الثمانية بكأس إيطاليا

انتزع فريق ميلان بطاقة التأهل إلى دور الثمانية ببطولة كأس إيطالي لكرة القدم بعدما تغلب على سامبدوريا 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في دور الستة عشر من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ليضطر الفريقان لخوض شوطين إضافيين تمكن خلالهما ميلان من حسم التأهل.

وسجل هدفي ميلان باتريك كوترون في الدقيقتين 102 و108.

كما تأهل فريق لاتسيو إلى دور الثمانية بتغلبه على فريق نوفارا 4 / 1.

وسجل أهداف لاتسيو لويس البيرتو في الدقيقة 12 شيرو إيموبيلي (هدفين) في الدقيقتين 20 و35 وسيرجي سافيتش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، فيما سجل هدف نوفارا الوحيد أومبيرتو يوسيبي في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

وبانطلاق مباريات دور الست عشر بكأس إيطاليا تنتهي فترة العطلة الشتوية بإيطاليا والتي استمرت لأسبوعين.