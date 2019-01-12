قيادي عراقي يحذر من انتشار مئات الدواعش في محافظة نينوى



حذر غياث السورجي القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق من تحركات مريبة للمجاميع الإرهابية بشكل علني بين الحين والآخر في محيط محافظة نينوى.

ونقلت قناة العراقية الإخبارية مساء اليوم السبت، عن السورجي قوله إن المئات من إرهابيي داعش يتواجدون في جبل قرجوخ بقضاء مخمور، موضحا أن عددهم يبلغ نحو 400 إرهابي.

وأضاف أن سكان الناحية والقرى المحيطة بجبل قرجوخ في مخمور قلقون بسبب هذه التحركات كون تلك المجاميع نفذت عددا من العمليات الإرهابية ضد المدنيين، مطالبا رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بتنفيذ عمليات استباقية للقضاء على تلك المجاميع.

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية قد أعلن، في وقت سابق، عن تدمير ثلاثة مخابئ للعبوات الناسفة تابعة لتنظيم داعش في الفلوجة بمحافظة الأنبار.