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مجدي الهواري بعد افتتاح «3 أيام في الساحل»: الحلم اتحقق.. وهنام بعد 6 شهور تعب

مصطفى الجداوي:
نشر فى : السبت 12 يناير 2019 - 11:23 ص | آخر تحديث : السبت 12 يناير 2019 - 11:23 ص

أعرب المخرج مجدي الهواري عن سعادته بمناسبة افتتاح مسرحيته الجديدة "3 أيام في الساحل"، مساء الخميس الماضي، على أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر.

ونشر الهواري، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، صورا وفيديوهات من افتتاح المسرحية، واحتفال الجمهور معه والفنان محمد هنيدي، وعلق قائلا: "اشهد يا تاريخ.. الحلم اتحقق".

وأوضح الهواري أن الافتتاح العظيم الذي حدث مساء الخميس نتيجة تعب ومجهود استمر لمدة 5 أشهر، متوجها بالشكر لكل من شارك في نجاح العمل.

وتابع: "بعد الافتتاح عمال أصحى وأنام وكأني أول مرة أنام من 6 شهور، بيفكرني بيوم ميلاد (ماريو)، أول أبنائي، أنا فرحان وهابقى فرحان أكتر لو جيتوا اتفرجتوا على الحلم".

يذكر أن مسرحية "3 أيام في الساحل" من بطولة: الفنان محمد هنيدي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد محمود، ومحسن منصور، ومحمد ثروت، والفنانة مها أبو عوف، وندى موسى، وسامية الطرابلسي، ومن تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.


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