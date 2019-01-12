أعرب المخرج مجدي الهواري عن سعادته بمناسبة افتتاح مسرحيته الجديدة "3 أيام في الساحل"، مساء الخميس الماضي، على أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر.

ونشر الهواري، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، صورا وفيديوهات من افتتاح المسرحية، واحتفال الجمهور معه والفنان محمد هنيدي، وعلق قائلا: "اشهد يا تاريخ.. الحلم اتحقق".

وأوضح الهواري أن الافتتاح العظيم الذي حدث مساء الخميس نتيجة تعب ومجهود استمر لمدة 5 أشهر، متوجها بالشكر لكل من شارك في نجاح العمل.

وتابع: "بعد الافتتاح عمال أصحى وأنام وكأني أول مرة أنام من 6 شهور، بيفكرني بيوم ميلاد (ماريو)، أول أبنائي، أنا فرحان وهابقى فرحان أكتر لو جيتوا اتفرجتوا على الحلم".

يذكر أن مسرحية "3 أيام في الساحل" من بطولة: الفنان محمد هنيدي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد محمود، ومحسن منصور، ومحمد ثروت، والفنانة مها أبو عوف، وندى موسى، وسامية الطرابلسي، ومن تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.