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رئيس بئر العبد يفقد قرية التلول الأكثر احتياجا بشمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر فى : السبت 12 يناير 2019 - 7:09 م | آخر تحديث : السبت 12 يناير 2019 - 7:09 م

تفقد العميد إيهاب فرغلي، رئيس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، قرية التلول وتوابعها "مصفق- عمورية"، تلك القرية التي تم اختيارها من بين القرى الأكثر احتياجا في مبادرة "حياة كريمة" بشمال سيناء.

كان هدف تلك الزيارة، هو الوقوف على مشكلات القرية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتفعيل مبادرة "حياة كريمة" على مستوى القرى بالمحافظة.

كما تم خلال الجولة، عقد لقاء مع أهل القرية؛ لمناقشة كل ما يخص الصحة والتعليم والكهرباء والمياه وغيرها من متطلبات، وسيتم عقد اجتماع تنفيذي يوم الاثنين المقبل بجميع رؤساء القرى ومديري الإدارات لعرض جميع المشكلات الخاصة بكل القرى على مستوى مجلس المدينة وعلى رأسهم قرية التلول في مبادرة "حياة كريمة".

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