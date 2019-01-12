نائب «الصحة»: الدولة دائما تمد يد العون للصناعات الدوائية

صرح الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة والسكان للشئون الصيدلية، بأن الدولة دائمًا تمد يد العون للصناعة الدوائية، حتى يكون الدواء في متناول المريض، كما تدعوهم وتحفزهم للاستثمار بمصر.

جاء ذلك خلال تخريج وتكريم، 76 صيدلي من مفتشي المصانع بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كأول دفعه تحصل على الدبلومة المهنية فى أساليب التصنيع الجيد للأدوية، بالتعاون مع شركتين معتمدين من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأضاف "عصام"، أن هذه الدبلومة، تأتى كأحد أسس عملية التطوير، التى يشهدها القطاع الصيدلي حالياً من خلال رفع المستوى العلمي لجميع الكوادر البشرية بالقطاع.

وأوضح أن هذا التكريم يأتي كثمار العمل الدؤوب والتعاون بين شركات الأدوية، ووزارة الصحة والسكان، حيث تم عقد تلك الدبلومة على مدار عام كامل، فى الفترة من سبتمبر 2017، حتى أكتوبر 2018، والتي شهدت تخريج 76 صيدلي من مفتشي مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية.

وحضر التكريم، والذي أقيم بالمعهد القومى للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان، كلاً من الدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة للشئون الصيدلية، والدكتوره رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، والدكتورة ياسمين زايد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة للصناعات الدوائية، والدكتور علاء عبدالباري نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور محمد عبدالربه عميد معهد الإنتاجية والجودة، حيث كان في استقبالهم الدكتور شريف راشد المدير التنفيذى لشركة أدوية.