تراجع قياسي في الخسائر الناجمة عن سرقة البيانات من ماكينات الصرف الآلي في ألمانيا

تراجعت الخسائر الناجمة عن سرقة البيانات من ماكينات الصرف الآلي في ألمانيا إلى مستوى قياسي العام الماضي.

وبحسب بيانات شركة "أويرو كارتنزوستيم" لخدمات البطاقات المصرفية، أُعلنت اليوم السبت، بلغ حجم الخسائر الناجمة عن سرقة بيانات هذه البطاقات العام الماضي 44. 1 مليون يورو، مقابل 2. 2 مليون يورو عام 2017.

وعزت الشركة هذا التراجع إلى أن التقنيات الأمنية الحديثة صعبت على المجرمين التجسس على بيانات البطاقات والأرقام السرية للحسابات البنكية للعملاء وإساءة استخدامها.

ووفقا للبيانات، تم رصد 449 محاولة لسرقة بيانات عبر التجسس على ماكينات الصراف الآلي على مستوى ألمانيا في كل من عام 2017 و2018.