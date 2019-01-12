وكيل «تعليم دمياط» يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول

تفقد السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عددا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس المحافظة، فقد تابع سير الامتحان بمدارس مدينة رأس البر التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية.

وبدأ سويلم، جولته بزيارة مدرسة الجربي الابتدائية؛ لتفقد سير العملية الامتحانية بصفوف النقل الابتدائي بالمدرسة، مؤكدا ضرورة توفير جميع سبل الراحة لتلاميذ وتلميذات المدرسة، موجها مراقبي اللجان بضرورة الاهتمام بمراجعة أوراق الإجابة لجميع الطلاب.

ثم توجه إلى مدرستي الجربي الإعدادية والجربي الثانوية؛ لتفقد سير امتحانات صفوف النقل بهما، موضحا أن امتحان الصف الأول والثاني لهما امتحان من المدرسة، يعتمد على الحفظ، وآخر يأتي من وزارة التربية والتعليم يعتمد على الفهم من خلال نظرية الكتاب المفتوح أو "الأوبن بوك".

واختتم "سويلم"، جولته بزيارة مدرسة رأس البر الثانوية البحرية، متفقدا لجان امتحانات صفوف النقل بها، مطالبا مديرة المدرسة بضرورة محاربة كل أنواع الغش أثناء الامتحانات، خاصة وأن التعليم الفني هو مستقبل التعليم في مصر ويأتي على رأس اهتمامات وزارة التربية والتعليم، مؤكدا على احتياج سوق العمل لخريجي ذلك النوع من التعليم، خاصة بمدينتي عزبة البرج ورأس البر .

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية الامتحانية للفصل الدراسي الأول بمدارس المحافظة.