قال اللواء عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن السفير الرواندي بالقاهرة، أجرى زيارة لمصانع الهيئة، اليوم السبت، في أعقاب زيارة لمجموعة من السفراء الأفارقة، الأسبوع الماضي.



وأضاف في تصريحات لفضائية «dmc»، اليوم السبت، أن الزيارة كانت ناجحة للغاية، ووجد خلالها وجود «اشتياق من الأشقاء الأفارقة» بعودة التعامل مع مصر، موضحًا أن الكثير من السفراء طلبوا مقابلته لتلبية احتياجات دولهم بعدما شاهدوا منتجات الهيئة.



وأشار إلى وجود اهتمام كبير بمجالات الطاقة وتحلية وتنقية مياه الشرب والمعدات العسكرية والأجهزة الإلكترونية وعربات الإطفاء والإسعاف وعربات السكك الحديدية، مضيفًا أنه تم توقيع عقدًا مع أحد الدول الأفريقية لتوريد عربات مدرعة لها.



وتابع: «معظم السفراء أشاروا إلى احتياج دولهم لعربات السكك الحديدية وخطوطها»، موضحًا أن السفراء أعربوا عن نوايا للتعاون مع مصر في هذا المجال لشراء عربات السكك الحديدية.