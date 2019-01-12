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سماع أصوات انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق

دمشق - ( د ب أ )
نشر فى : السبت 12 يناير 2019 - 12:05 ص | آخر تحديث : السبت 12 يناير 2019 - 12:05 ص

هزت انفجارات عنيفة أطراف العاصمة السورية دمشق مساء أمس الجمعة.

وقال سكان يعيشون في جنوبى وغربى العاصمة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية إن "عدة انفجارات عنيفة سمعت في سماء ومحيط العاصمة الجنوبي والغربي".

وقالت وسائل اعلام رسمية سورية إن" الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية وتسقط عدد منها ".

وتعرضت العاصمة دمشق لقصف من طيران إسرائيل في 25 ديسمبر الماضي طال مستودع أسلحة للقوات الحكومية شمال العاصمة دمشق.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت حينذاك أن إسرائيل أطلقت 16 صاروخاً اسقط الجيش السوري 14 منها.


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