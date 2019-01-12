إزالة 31 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في فوة بكفر الشيخ

أزالت مدينة فوة 31 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع مركز شرطة فوة ومديرية الأمن بكفر الشيخ.

وقال عبدالمحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم إزالة 19 حالة تعد على أملاك الدولة من مقاهي وأسوار وعشش وأكشاك وتعديات مختلفة بأحياء وشوارع المدينة، ومنها: (أحياء مصنع الطوب، وحي مصنع الأخشاب، وحي مصنع الطرابيش، ومصنع الطوب، وحي نادي فوة، وحي الوحدة المحلية لمدينة فوة، وحي سوق الأسماك).

وأضاف الأودن -في بيان صحفي اليوم- أنه تم إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرى: (العربان، وسنديون، وقبريط، ومنية المرشد، وشمشيرة، وعريان، وأبو دراز، والفتوح، والأبعادية).

وتابع الأودن أنه تم التحفظ على المضبوطات ومواد البناء، وتحرير محاضر بالمضبوطات.