مدير مستشفى الزوامل بالشرقية ينفي صحة فيديو تهريب المستلزمات الطبية

علق الدكتور سامي إسماعيل مدير مستشفى الزوامل المركزي بالشرقية، على تصوير أحد المواطنين فيديو لمستلزمات طبية مهربة من المستشفى داخل «كيس قمامة»، نافيًا صحة الواقعة تمامًا.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء السبت، إن المستلزمات لا تخص المستشفى، ولم يأتي إليه أحد بشأن تهريب مستلزمات طبية في أكياس القمامة، متابعًا: «لم يتم الخصم لأحد من العاملين كما تردد، ويتم التخلص من المخلفات الطبية عن طريق التعاقد مع المحرقة، وليس بإلقائها في الشارع».

ومن جانبه، أكد ياسر غريب، مصور فيديو تهريب المستلزمات الطبية، أنه فوجئ أثناء متابعة أرضه الزراعية بأحد العمال يضع «كيس قمامة» خارج المستشفى، بداخلة مستلزمات طبية تخص مرضى الكلى وفيروس سي صالحة للاستخدام حتى عام 2021.

وتابع: «لأني شغال في مجال الأدوية، شكيت في إلقاء المخلفات خارج المستشفى خاصة بالتزامن مع دخول سيارة جمع المخلفات، وبفحص الكيس عثرت على المستلزمات الطبية وتوجهت لمدير المستشفى السابق، الذي طلب مني الذهاب إلى الدكتور سامي، والذي خصم لـ5 عاملين بالمستشفى، وينكر حاليًا الواقعة».

وأنكر مدير المستشفى صحة الواقعة تمامًا، معقبًا: «مفيش حد جالي، ومتحدث وزارة الصحة هو المنوط بالرد».

وعرض برنامج «اليوم»، مساء السبت، فيديو مصور بواسطة أحد أهالي محافظة الشرقية، يفيد بالعثور على «كيس قمامة» ملقى خارج مستشفى الزوامل المركزي، يحتوي على مستلزمات طبية جديدة مهربة إلى خارج المستشفى.