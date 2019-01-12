جولة تفقدية لسكرتير محافظة السويس لمتابعة الإنشاءات بالمدن الجديدة

تفقد اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، اليوم، حي عتاقة؛ لمتابعة الأعمال والإنشاءات، منها مسجد مدينة الملك عبد الله، الذي يقام على مساحة ١٤٠٠ متر، بالجهود الذاتية ومجمع أسواق المدينة، الذي يشمل عدد ٢٣ محلا ومخبزا للخبز البلدي .

كما تفقد الحديقة المجاورة لحي عتاقة، ومدينة الدكتور أحمد زويل للإسكان الاجتماعي، وتابع أعمال التسوية بشوارع مدينة الشهداء تمهيدًا لرصف المدينة.

وأكد السكرتير العام، أهمية رفع التراكمات والأتربة وإزالة الإشغالات، ونظافة بين العمارات، وتدعيم الكهرباء وتغيير لمبات أعمدة الشوارع بالمدينة.

وخلال الجولة، كلف اللواء طارق عبد العظيم، المهندس عبد الله الطاهر مدير الإدارة الهندسية بالآوقاف، بعمل حصر للمساجد تحت الإنشاء بالمدن الجيدة.

وفي نهاية الجولة، تفقد السكرتير العام منطقة السحاب بمدينة الصباح بحي فيصل؛ لمتابعة أعمال رفع التراكمات والإشغالات، مكلفًا المهندسة فاتن إبراهيم رئيس حي فيصل، بالتنسيق مع فريق الطوارئ بجهاز النظافة؛ لسرعة رفع الإشغالات لفتح الشارع الرئيسي بالمنطقة تمهيدًا لصيانته ورصفه.

رافق السكرتير العام في الجولة، وليد شوقي رئيس حي عتاقة، والمهندس عبد الصمد أحمد مدير عام الإسكان، والمهندسة شيماء فؤاد مدير التخطيط العمراني، ومنير كامل مدير عام المتابعة ومسئولي حي عتاقة وحي فيصل.