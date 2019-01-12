مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادثين على طريق «بورسعيد - دمياط»

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تلقى اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد بلاغا من الدكتور عادل تعيلب وكيل مديرية الشؤون الصحية، بمصرع شخص «سمير ع.» 57 عاما، صدمته سيارة نقل بالكيلو 9 على طريق (بورسعيد - دمياط) أثناء استقلاله دراجته.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأميري تحت تصرف النيابة العامة؛ لحين التصريح بالدفن.

كما أصيب 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق (بورسعيد - دمياط) بالقرب من مصنع مواسير.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بورسعيد العام لتلقي العلاج، وتبين أن الحالة العامة متوسطة بين جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.