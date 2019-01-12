ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي المستجدات الإقليمية

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم السبت، في أبوظبي، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور البلاد حاليا ضمن جولة في المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الجانبين بحثا "مجالات التعاون القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين والشعبين الصديقين".

وقالت الوكالة "ناقش الجانبان عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، إضافة إلى تعاون البلدين في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة".