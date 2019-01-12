الصفاقسي يعود من أوغندا بالتعادل في ملحق الكونفيدرالية

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سيطر التعادل السلبي على مباراة الصفاقسي التونسي وفيبرس الأوغندي في ذهاب دور الـ32 مكرر لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ولم ينجح الفريق الاوغندي في ترجمة محاولاته إلى أهداف، فيما حافظ الصفاقسي على نتيجة التعادل السلبي حتى النهاية انتظارًا لمباراة العودة في صفاقس السبت المقبل.

وفي مباراة أخرى، وضع نكانا الزامبي قدمًا في دور المجموعات للبطولة وذلك بعد فوزه بثلاثية نظيفة على سان بيدرو الإيفواري.

الفريق الزامبي اختتم الشوط الأول بالتقدم عن طريق رونالد كاميايا، قبل أن يضيف جوزيف موسوندا الهدف الثاني في الدقيقة 52 وفينسوس ميبوي الهدف الثالث في الدقيقة 86.

النتيجة وضعت نكانا في موقف جيد قبل مباراة العودة في ملعب الفريق الإيفواري الأحد المقبل.