كينين تهزم شميدلوفا وتتوج بلقبها الأول في بطولة هوبارت للتنس

قاومت الأمريكية الشابة صوفيا كينين صاحبة ضربات الإرسال القوية الأجواء العاصفة خلال فوزها على السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا 6-3 و6-صفر في نهائي بطولة هوبارت الدولية لتتوج بأول لقب لها ببطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات يوم السبت.