كينين تهزم شميدلوفا وتتوج بلقبها الأول في بطولة هوبارت للتنس

قاومت الأمريكية الشابة صوفيا كينين صاحبة ضربات الإرسال القوية الأجواء العاصفة خلال فوزها على السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا 6-3 و6-صفر في نهائي بطولة هوبارت الدولية لتتوج بأول لقب لها ببطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات يوم السبت.
وشقت كينين (20 عاما) طريقها في البطولة دون خسارة أي مجموعة لكنها كانت تحت ضغط مبكر أمام شميدلوفا بعد التعادل 2-2 في بداية المجموعة الأولى.
ولجأت كينين للتسديد من وراء الخط الخلفي لتتفوق في تسعة أشواط متتالية وأنهت المباراة في 71 دقيقة بعد ثاني نقطة لحسم اللقب.
وقالت كينين ”الشعور مذهل وأنا سعيدة بانطلاقتي في 2019“ بعد أن فازت بلقب الزوجي برفقة أوجيني بوشار في أوكلاند الأسبوع الماضي.
وأضافت ”سأحاول الحفاظ على حماسي وأتمنى دخول قائمة أول 20 لاعبة في العالم بنهاية هذا العام“.
وقالت شميدلوفا ”أنا في غاية السعادة بالوصول للنهائي. لم تمض الأمور اليوم كما كنت أريد لكن هنيئا لصوفيا لأنها لعبت بشكل رائع.
”أتيحت لي بعض الفرص خاصة في بداية المجموعة الأولى لكنها لعبت بشكل أفضل اليوم“.