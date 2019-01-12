ترودو: كندا تمنح اللجوء للفتاة السعودية رهف القنون

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أكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أمس الجمعة، منح اللجوء للفتاة السعودية الهاربة رهف القنون (18 عاما) بعد أن وجدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها لاجئة حقيقية وتحتاج إلى الحماية.

وقال ترودو للصحفيين في مدينة ريجينا بمقاطعة ساسكاتشيوان "قدم المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة طلبا إلى كندا لقبول القنون كلاجئة، وقد قبلنا طلب الأمم المتحدة بأن نمنحها اللجوء".

وكانت رهف القنون، التي تقول إنها فرت من العنف المنزلي في السعودية تخطط لدخول أستراليا بتأشيرة سياحية ثم طلب اللجوء.

إلا أن سلطات الهجرة التايلاندية أوقفتها بعد أن وصلت إلى مطار في بانكوك يوم السبت الماضي.

وكانت قضية رهف القنون قد أثارت اهتماما دوليا بعد أن لجأت لمواقع التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة، حيث أنها كانت تتحصن في غرفة فندق بالمطار.

ومنحتها السلطات التايلاندية إقامة مؤقتة في بانكوك بموجب الوصاية الصادرة عن المفوضية يوم الاثنين.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الكندية أن القنون في طريقها إلى تورنتو.

وردا على سؤال عن مدى تأثير منح القنون اللجوء على العلاقات المتوترة بالفعل مع السعودية، قال ترودو "لقد كانت كندا واضحة تماما أننا سوف ندافع دائما عن حقوق الانسان وحقوق المرأة في جميع أنحاء العالم."

وأضاف "هذا جزء من تقليد كندا القديم للتفاعل بشكل بناء وإيجابي في جميع أنحاء العالم والعمل مع شركائنا وحلفائنا ومع الأمم المتحدة."