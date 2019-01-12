«فاينانشيال تايمز»: إيفانكا ترامب وزوجها كوشنر وهايلى أبرز المرشحين لرئاسة البنك الدولى

كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن اسمى السفيرة السابقة للولايات المتحدة فى الأمم المتحدة نيكى هايلى وابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشارته إيفانكا، مطروحان بقوة بين المرشحين لتولى منصب رئيس البنك الدولى خلفا لجيم يونج كيم المستقيل. وذلك بعد إعلان الأخير، المفاجئ الإثنين الماضى، تخليه عن رئاسة البنك قبل أكثر من ثلاث سنوات من انتهاء ولايته الثانية.

ووفقا لتقرير نشرته الصحيفة أمس، فإنه وبالإضافة إلى إيفانكا وهايلى التى استقالت من منصب سفيرة واشنطن فى مجلس الأمن الدولى الشهر الماضى، يتم التداول أيضا بأسماء أخرى من بينها: زوج إيفانكا، ومستشار الرئيس أيضا، جاريد كوشنر، ومساعد وزير الخزانة الأمريكى للشئون الدولية ديفيد مالباس، ومارك جرين رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.