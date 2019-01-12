ماني سعيد باقترابه من الوصول للمباراة الـ 100 مع ليفربول

أعرب ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي عن اقترابه من الوصول للمباراة رقم 100 مع الريدز خلال مسيرته الاحترافية، مُشيرًا إلى أنه سيعمل على مساعدة الفريق لحصد البطولات بالفترة المقبلة.

وفي تصريح له للقناة الخاصة بالدوري الإنجليزي عن خوضه لمباراته رقم 100 مع الريدز، قال ماني: "بالطبع هذا أمر يعني لي الكثير، اللعب لفريق مثل ليفربول أمر رائع حقًا، دائمًا ما صرحت أنني سعيد للغاية هنا، أنا أستمتع بكل يوم ألعب فيه للفريق، وأتطلع للمشاركة رقم 100 لي، فهي ستعني لي الكثير".

وأضاف :"أود أن أشكر الجميع، النادي، والمشجعين، والمدرب لثقته فيّ، سأحاول بذل كل ما بوسعي برفقة زملائي لنساعد الفريق على الفوز بالبطولات".

ويستعد ليفربول للتوجه للساحل الجنوبي لمواجهة فريق برايتون في إطار منافسات الدوري الإنجليزي، وذلك بعد أن تعرض الفريق لهزيمتين متتاليتين ضد كلًا من مانشستر سيتي و وولفرهامبتون، حيث أدت الهزيمة الأولى إلى تقلص الفارق بين الريدز المتصدر ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط فقط، فيما أقصي الفريق من كأس الإتحاد الإنجليزي على إثر الهزيمة الثانية. ( طالع التفاصيل )

على الرغم من الهزيمتين، أوضح ماني أن الفريق عازم بشدة على العودة إلى سكة الإنتصارات بدءًا بمباراة برايتون.

وأكمل ماني قائلًا :"لقد تعامل المدرب مع الأمر بشكل إيجابي للغاية، لديه خبرة كبيرة وبالطبع هو يعلم أن الهزيمة أمر طبيعي في كرة القدم، في مثل هذه الأوقات، مهم جدًا أن تكون لنا ردة فعل قوية".

وأتم ساديو ماني تصريحاته قائلًا :"الجميع مركزون بشكل كبير ويعلمون أهمية الفوز في مباراة الغد، نحن نعلم أنها لن تكون مباراة سهلة، ولكن لدينا القدرة على الفوز وسنعمل جاهدين من أجل تحقيقه".