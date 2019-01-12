الإعلام الأمني العراقي: تفجير 21 عبوة ناسفة بمحافظة صلاح الدين

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، عن تفجير 21 عبوة ناسفة مزروعة في جزيرة سامراء بمحافظة صلاح الدين العراقية.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيي رسول - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - إنه "وفق معلومات دقيقة، تمكنت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية في سامراء والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من العثور على 21 عبوة ناسفة قمعية مزروعة في أحد الوديان قرب خط اللاين في جزيرة سامراء"، مضيفا أن "العبوات تم رفعها وتفجيرها من قبل مفارز المعالجة دون حادث يذكر".

وكانت الاستخبارات العسكرية العراقية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - أنها عثرت على 227 عبوة ناسفة في الكرمة شمالي قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار العراقية.