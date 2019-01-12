إصابة 7 فلسطينيين في المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي وسط رام الله

أصيب 7 مواطنين فلسطينيين في المواجهات العنيفة التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام مقر بلدية رام الله بوسط رام الله، مساء اليوم.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الإصابات التي وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله عبارة عن ست إصابات طفيفة، وواحدة متوسطة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في العين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتدت على الصحفيين الذين يغطون المواجهات، وأعاقت عملهم ، وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز بكثافة، ما أدى إلى حدوث إصابات بالاختناق في صفوف المواطنين من سكان الحي.

كما نصبت قوات الاحتلال كمائن للشباب، وحاولت اعتقالهم، لكنها فشلت في ذلك ، وتركزت المواجهات في محيط شارع يافا أمام بلدية رام الله والواصل بين مدينة رام الله ومدينة بيتونيا ، وخلت شوارع رام الله من المواطنين إلا من الشبان والفتية والصحفيين والإسعاف.

وتوجهت قوات الاحتلال نحو دوار الشهيد ياسر عرفات وسط رام الله، في ظل مطاردة الشبان لهم من شارع إلى آخر، فيما واصلت قوات الاحتلال إطلاق الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز والصوت، وصادرت قوات الاحتلال تسجيلات الكاميرات، بحثا عن منفذي عملية إطلاق نار على حافلة للمستوطنين قبل أسبوع.