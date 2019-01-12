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تعادل بلاتينيوم الزمبابوي مع أولاندو بيراتس الجنوب إفريقي سلبيا، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على ملعب باربورفيلدز.

وفشل كلا الفريقين في استغلال الفرص التي أتُيحت لهما خلال المباراة، ليحصل كل منهما على نقطة وحيدة.

ويتواجد بلاتينيوم في المجموعة الثانية والتي تضم كل من الترجي الرياضي التونسي ( بطل إفريقيا النخسة الماضية) ، أولاندو بيراتس الجنوب إفريقي وحوريا كوناكري الغيني.

ونجح الترجي التونسي في اقتناص نقطة ثمينة بعد تعادله مع حوريا بنتيجة 1-1، في مباراة جمعتهما أمس الجمعة على ملعب 28 سبتمبر.