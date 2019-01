View this post on Instagram

#جمهوري_له_حق_عليا ❤️ بعد زيارتي لأهالي محافظة كفر الشيخ زيارتي القادمة لأهالي محافظة #بور_سعيد جمهوري من اكبر وأجمل نعم ربنا عليا #الحمد_لله #قوتي_في_جمهوري #البقاء_للأقوى #ثقة_في_الله_نجاح