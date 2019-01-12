

في حارة يملؤها الهدوء التام، لا يتعدى عرضها 6 أمتار، وبمنزل جديد مكون من 8 طوابق، كانت تقطنه سيدة عمرها 50 عاما بمفردها، بعدما خرج زوجها الحاج إبراهيم موظف بالمعاش 70 عاما؛ ليشتري بعض مستلزمات المنزل، وعقب عودته تفاجأ بتجمع أهالي كفر العلو بكورنيش النيل، بشارع القرني بحلوان، حول جثتها، وسط حالة من الذهول الذي أصابت الرجل العجوز، وأهالي المنطقة.



وبصوت حزين، بدأ المهندس سعيد صاحب العقار، يروي تفاصيل الحادث، بأنه سمع صراخ شديد، فأسرع بالخروج إلى مكان الواقعة، وإذ بانتحار هذه السيدة بإلقاء نفسها من الطابق الثالث، وسط ذهول تام لنا.



ويحكي صاحب العقار، أن السيدة المسنة في أيامها الأخيرة، كانت تظهر عليها الحزن، ولكن لم يعلم أن ذلك سيقودها إلى اختيار هذه النهاية المأساوية.



«ع.م» أحد شهود العيان، يلتقط منه طرف الحديث، ويقول "هذه السيدة لا تنجب ولها أخ في الصعيد لا يأتي إليها؛ إلا كل بضعة أشهر، وهي كانت الزوجة الثانية لزوجها الحالي"، مضيفًا "أنها جاءت المنطقة مع زوجها منذ عام تقريبًا، ولم يشاهد أحدًا يزورها".



ويروي «أحمد. م»، أحد جيران السيدة، أنها كانت تعاني من مرض في معدتها تحول معها إلى مرض مزمن، جعلها تفكر بشكل سلبي، لافتًا إلى أنه كان يحزن عليها بسبب عدم إنجابها أطفال مما يشعرها بالوحدة لفترات طويلة"، مختتمًا حديثه قائلاً "كانت ست طيبة وفي حالها ربنا يرحمها".



وكان قسم شرطة حلوان، قد تلقى بلاغًا من أهالى بكفر العلو، بسقوط سيدة عجوز 50 عامًا، من الطابق الثالث جثة هامدة.



وعلى الفور انتقلت رجال البحث الجنائى، لمكان البلاغ، وتبين من جمع المعلومات، وسماع شهود العيان، أنها انتحرت بسبب أزمة نفسية.



ومن جانبه قرر الزوج أمام رجال المباحث، أن زوجته أصيبت بحالة نفسية سيئة، خلال الفترة الأخيرة؛ ليأسها من الشفاء، وأنها كانت تفضل الجلوس وحيدة قبل وقوع الحادث ببضع أيام.