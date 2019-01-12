مقتل 26 مسلحا من حركة طالبان في عمليات عسكرية في أفغانستان

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لقي 26 مسلحا على الأقل من حركة طالبان حتفهم خلال عمليات عسكرية منفصلة، وقصف جوي لقوات أفغانية وقوات التحالف خلال الـ24 ساعة الماضية في أفغانستان، وفقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وذكرت مصادر عسكرية مطلعة أن قوات العمليات الخاصة الأفغانية نفذت غارة على مصنع لصنع القنابل في منطقة "تارين كوت" بإقليم أوروزجان جنوب أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 16 من مسلحي حركة طالبان.

وأضافت المصادر أن قوات العمليات الخاصة الأفغانية نفذت مداهمة أيضا بمنطقة بالا بولوك، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من مسلحي طالبان وتدمير 22 عبوة ناسفة و30 رطلا من العبوات الناسفة محلية الصنع.

واستهدف قصف جوي لقوات التحالف بمنطقة "نهر سراج" بإقليم هلمند جنوب أفغانستان مبنى خاصا بمخازن أسلحة لطالبان، مما أسفر عن مقتل سبعة من مسلحي طالبان، حسب المصادر.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة لطالبان على العمليات حتى الآن.