وسائل إعلام سورية: صواريخ إسرائيلية تستهدف مطار دمشق الدولي

قصف طائرات حربية إسرائيلية مطار دمشق الدولي جنوب شرق العاصمة دمشق قبل منتصف مساء أمس الجمعة.

ونقلت مصادر اعلام سورية رسمية عن مصدر عسكري سوري قوله إن "طائرات حربية إسرائيلية قادمة من اتجاه اصبع الجليل قامت بإطلاق عدة صواريخ في تمام الساعة (23:15) بالتوقيت المحلي مساء أمس الجمعة، باتجاه محيط دمشق، وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها واقتصرت نتائج العدوان حتى الآن على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي".

وتعرض مطار دمشق الدولي والذي يقع على بعد حوالي 15 كم جنوب شرق العاصمة دمشق لقصف عدة مرات خلال الحرب التي تشهدها سوريا، مصدره الطائرات الحربية الاسرائيلية بذريعة وجود مستودعات ومواقع لحزب الله اللبناني في المطار.

ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن مصدر في وزارة النقل قوله إن "حركة مطار دمشق الدولي اعتيادية ولم تتأثر بالعدوان".