أب يجر ابنته أرضا في مطار أمريكي لعدم توافر عربة أمتعة

نشرت صحيفة ديلي ميل، فيديو لرجل يجر طفلته الصغيرة أرضا، في صالة مطار دالاس الدولي، مطار العاصمة واشنطن، بينما كانت تسير أختها خلفهم، في ليلة رأس السنة.

فعل الأب هذا التصرف الغريب، بعد فشله في العثور على عربة لحمل أمتعة السفر، وشوهد الأب وهو يجر الفتاه الصغيرة من غطاء سترتها ذات اللون الوردي، وكأنها قطعة من الأمتعة المحمولة، ويمسك بالحقيبة في اليد الأخرى كوسية للمطالبة بتوفير عربة حمل الأمتعة.

ونشرت ديلي ميل الفيديو بعد أن صور أحد الأشخاص خلال اتنتظاره لصديقه، الأب خلال جره للفتاه على أرضية المطار.

وعلق مصور الفيديو قائلا "كنت أنتظر في مطار دالاس الدولي لألتقط صورة لصديقي في عيد رأس السنة عندما لاحظت هذا الأب يسحب ابنته حرفيا عبر المطار من خلال غطاء سترتها".

والغريب أن الفتاة لم تصرخ أو أي شيء، بل كانت مستسلمة، ووضعت يديها في حجرها أثناء جرها عبر أرضية المطار، بينما كانت أختها تتبعهما بعدة أقدام في خجل، وهي تحمل حقيبة على ظهرها، يرجح أنها حقيبة ظهر شقيقتها.

كما أنه من غير الواضح في الفيديو إذا كانت الفتاة مستيقظة أو نائمة حيث لم تقم بأي حركات أثناء جرها.