وفاة ضحية جديدة جراء التعذيب في سجون الحوثي بالعاصمة اليمنية صنعاء

أعلنت مصادر حقوقية يمنية أن المختطف علي جار الله العمري 55 عاما توفي جراء التعذيب الشديد الذي تعرض له على يد ميليشيات الحوثي في السجن المركزي بصنعاء.

ونقلت قناة العربية الإخبارية الليلة عن المصادر قولها إنه بوفاة العمري يرتفع عدد الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب على أيدي الحوثيين إلى أكثر من 180 مختطفا، بحسب إحصاءات حقوقية للحالات التي تم الإعلان عنها دون معرفة أعداد من يتم تصفيتهم بسرية.

وقال أحد أقارب الضحية إن الميليشيات أبلغت نجل العمري، أن والده يتلقى العلاج في المستشفى العسكري بصنعاء وطلبت منه الحضور، مشيرا إلى أنه عند وصول أسرة الضحية إلى المستشفى، فوجئت بوفاته وظهور آثار تعذيب شديد على جثته.

واختطفت الميليشيات، العمري من نقطة رداع قبل نحو ستة أشهر، حسب المصدر، وتم اقتياده إلى السجن المركزي بالعاصمة صنعاء وتعرض لكافة صنوف التعذيب.

وتواصل ميليشيات الحوثي ممارسة كل أشكال التعذيب الوحشي ضد المختطفين في سجونها بصنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حسبما أفادت القناة.