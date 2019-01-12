ارتفاع الصادرات السنغالية الى الدول الأفريقية

قال مصرف حكومات دول الغرب الأفريقي إن صادرات السنغال الى الدول الأفريقية خلال عام 2017 بلغت 815 و6ر0 مليار افرنك أفريقي، أي نسبة 2ر49 في المائة من مجموع صادرات السنغال.

ونقل راديو دكار مساء اليوم السبت عن المصرف الإقليمي أن نسبة 9ر44 من هذه الصادرات موجه الى دول الايكواس الخمسة عشر ، وحازت جمهورية مالي على 23 في المائة وكوت ديفوار على 5ر19 بالمائة من الصادرات السنغالية.

وأشار الى أن الأسمنت والمواد النفطية شكلت غالبية الصادرات، في حين شكلت المواد الغذائية نسبة ضعيفة من الصادرات السنغالية لهذه الدول.

ونوه الى أن صادرات السنغال للدول الأوربية شكلت ثاني أهم الصادرات وارتفعت بنسبة إثنى عشر وثلاثة من عشرة في المائة، وبلغت نسبة 4ر27 في المائة

وبلغت الصادرات الى الدول الآسيوية 4ر18 ، وبلغت الصادرات السنغالية الى الدول الأمريكية 4ر4 في المائة.