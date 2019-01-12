معلمي المنيا يطالبون بتحسين المرتبات والمعاشات وحل مشكلات الندب والنقل والمسمى الوظيفي

ناقش أعضاء مجلس نقابة معلمي المنيا، مساء اليوم، عددا من المشكلات الهامة، مثل المعاشات والمرتبات والنقل والندب والتقدم لشغل الوظائف القيادية والمسمى الوظيفي.

جاء ذلك خلال زيارة خلف الزناتي نقيب معلمي مصر، والدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والدكتور جمال شحاتة رئيس مجلس أمناء المديرية، والدكتور عماد إمام مدير فرع أكاديمية المعلمين بالمحافظة، والدكتور علي عبد السلام مدير التعليم العام، وأمين نقابة بندر المنيا، ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية، وعلاء السبيعي ومجدي ملك من أعضاء مجلس النواب، ومجموعة من المعلمين لمقر نقابة المعلمين بالمنيا.

وقال الدكتور علي عبد السلام، إنه تم إدارة نقاش عام وحيوي لعدد كبير من قضايا المعلمين ومشكلاتهم وغيرها من المشكلات التي تقدم بها المعلمين.

وزار الوفد، مدرستي دماريس الابتدائية والإعدادية، ثم الثانوية الفنية المتقدمة، وتوجه بعد ذلك إلى مكتبة مصر، حيث التقوا بعدد آخر من المعلمين.

واستمع أعضاء الوفد، لما أثاره المعلمون من قضايا وشكاوى خاصة وعامة، وأجابوا على كل الأسئلة.

وأكد عبد السلام، أن بعض المشكلات قد تم حلها بالفعل، والبقية سيتم دراستها مع المختصين.