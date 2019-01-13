طائرات إسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة

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قالت مصادر فلسطينية مساء السبت، إن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات على قطاع غزة بعد إطلاق قذيفة صاروخية على جنوب إسرائيل.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الغارات استهدفت مواقع تدريب تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في شمال ووسط قطاع غزة.

وأضافت المصادر بأنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات على الفور.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية من دون وقوع إصابات أو أضرار.

ولم يعلن أي فصيل فلسطيني في قطاع غزة مسؤوليته عن إطلاق القذيفة، علما أن هذه المرة الثانية منذ بداية العام التي يتم فيها إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.