مدرب لبنان: نخطط لحصد المركز الثالث من أجل التأهل للدور التالي بكأس آسيا

أكد المونتنيجري ميودراج رادولوفيتش مدرب منتخب لبنان، أنه يخطط مع فريقه إلى التأهل للدور الثاني كأفضل فريق صاحب المركز الثالث في المجموعة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم السبت المدرب في مؤتمر صحفي بدبي معبرا في نفس الوقت عن خيبة أمله بعد الخسارة بهدفين نظيفين أمام المنتخب السعودي.

وقال:" نشارك في البطولة بعد غياب 19 عاما عن بطولات كأس آسيا، وأن طموحي يتمثل في التأهل إلى الدور الثاني كأفضل صاحب مركز ثالث في المجموعة".

وتابع:" منتخب السعودية يمتلك مقومات وخبرات عالية واعتبره هو المرشح الأول للفوز باللقب القاري، وعلى أقل تقدير فأن تأهله إلى الدور نصف النهائي شبه مضمون، اتيحت لنا فرصتين الشوط الاول فشلنا في استغلاهما، وفي المقابل استقبلنا هدف مع اول تسديدة للمنتخب السعودي".

وأضاف مدرب لبنان:" جئنا وهدفنا التأهل من المركز الثالث، لا يزال لدينا بصيص من الأمل، خاصة أن هناك عددًا من المنتخبات لا تملك نقاطًا مثلنا، ولكن على أي حال علينا الفوز أمام كوريا الشمالية لكي نضمن لنا مكانا فيما نفكر فيه"

وختم:" لعبنا أمام كوريا الشمالية من قبل وتعادلنا على أرضهم 2 /2 وفزنا عليهم 5/ صفر في السعودية، ولكن لاعبو لبنان غير معتادين على خوض مباريات على مدار أيام قليلة ولكن علينا أن نأهلهم لهذه المحطة المهمة خلال اليومين المقبلين".