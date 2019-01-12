الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: 85 مليون رحلة بين بكين ودول الحزام والطريق بحلول 2020



أعلنت الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية أن عدد الرحلات بين الصين والدول الواقعة على طول مبادرة "الحزام والطريق" سيتجاوز 85 مليوناً بحلول عام 2020.

وذكرت الأكاديمية - في تقرير نشرته اليوم السبت- أن عدد رحلات السياح الصينيين الزائرين لتلك الدول ارتفع من 4ر15 مليون شخص في 2013 إلى 4ر27 مليون شخص في 2017، أي بزيادة 77% خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفة أن السياح الصينيين أسهموا بنحو 31% من عائدات السياحة الدولية في تلك الدول في 2017، بما يعادل 1ر385 مليار دولار.

وأشارت الأكاديمية إلى أنه في الوقت ذاته قام سياح من دول الحزام والطريق بنحو 6ر10 مليون رحلة إلى الصين في 2017 مقارنة بنحو 9 ملايين رحلة في 2013.

وأرجعت الأكاديمية نشاط سوق السياحة إلى تخفيف القيود على سياسات التأشيرات، وإطلاق خطوط جوية جديدة، وسياسات تيسيرية أخرى تحققت بفضل تنمية المبادرة.